Владимир, , 20:22 — REGNUM Во Владимирской области чиновников поздравили с Днём защитника Отечества, пригласив на праздник танцовщиц в купальниках и перьях, сообщил портал «Владимирские новости».

К журналистам попала видеозапись танцевального выступления, которое заказали для сотрудников администрации Кольчугинского района. На ней две артистки в купальниках и украшениях из перьев, которых объявили как «красоток из Бразилии», выступают на мероприятии, которое, видимо, было приурочено к 23 февраля.

По информации местных СМИ, в администрации этот факт не отрицают, не находя в таком «подарке» ничего предосудительного, однако недовольны тем, что видеозапись с праздника разошлась по интернету.