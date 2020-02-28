Киев, , 20:21 — REGNUM Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

В частности, с 1 марта 2020 года граждан Украины будут выпускать в Россию только по паспорту гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорту).

Напомним, 18 декабря 2019 года правительство Украины приняло постановление №1056, согласно которого и введён новый порядок пересечения границы.

Как сообщало ИА REGNUM, точное число граждан Украины, работающих на территории России, точно не известно. По разным данным, речь идёт о как минимум сотнях тысяч человек.

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