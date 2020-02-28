Дамаск, , 19:52 — REGNUM Турецкие СМИ преднамеренно завышают потери сирийской армии в ходе боевых действий на территории провинции Идлиб, чтобы поднять моральный дух террористов, которые терпят там военное поражение, сообщает 28 февраля МИД Сирии в официальном заявлении, опубликованном агентством SANA.

МИД Сирии подчёркивает, что сам факт таких мероприятий турецких СМИ «является официальным признанием прямого участия сил Эрдогана в боевых столкновениях плечом к плечу с террористическими группировками и также подтверждает несоблюдение Турцией сочинских договоренностей».

Дамаск отмечает, что сообщения Анкары о «сокрушительных ударах» и огромных потерях армии САР публикуются на фоне успешного наступления армии Сирии в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, где освобождены от протурецких боевиков более 130 населенных пунктов.

«Сирийская армия продолжит выполнять задачи по ликвидации террористов на всей территории Сирии и не позволит странам Запада и их сподвижникам добиться того, чтобы террористы захватили ее народ и управляли его судьбой», — подчеркнуто в заявлении МИД Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как турецкие военные понесли крупные потери на севере Сирии, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что армия Турции атаковала свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе, «обезвредив более 300 военнослужащих, пять вертолетов и 23 танка».

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