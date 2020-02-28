Триполи, , 19:50 — REGNUM Один мирный житель Триполи пострадал при ракетной атаке со стороны Ливийской национальной армии, сообщает 28 февраля Правительство национального согласия (ПНС) в Twitter.

В ПНС заявили, что во время обстрела снаряд попал в жилой дом, находившаяся в нём женщина получила ранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПНС (возглавляет Фаиз Саррадж) обвинило ЛНА (возглавляет Халифа Хафтар) в ракетной атаке на Триполи, в ходе которой по ряду районов и аэропорту было выпущено 60 снарядов.

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