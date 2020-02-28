Анкара, , 19:43 — REGNUM Турецкие власти в ходе переговоров с представителями России в Анкаре по проблеме Идлиба настаивают на том, чтобы сирийские правительственные войска отошли за границу ранее установленной зоны деэскалации. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства сказано, что Анкара готова к устойчивому перемирию в Идлибе, но только на условиях отвода сирийской армии за границу ранее установленной зоны деэскалации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская армия начала контртеррористическую операцию в провинции Идлиб, в которой окопались террористические группировки, защищаемые Турцией.

В ходе боевых действий стали гибнуть турецкие военные и гражданские специалисты, находившиеся в расположении террористов. В ответ Анкара ввела в Идлиб дополнительные силы турецкой армии, которые вступили в полномасштабное сражение с наступающей сирийской армией, которая к тому моменту заняла примерно половину зоны деэскалации.

Контртеррористическая операция Дамаска началась из-за того, что Турция на протяжении долгого времени не выполняли взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня в Идлибе и размежеванию «умеренной оппозиции» и исламистов. Фактически Анкара решила отторгнуть от Сирии провинцию Идлиб, используя террористов.