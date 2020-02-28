Триполи, 28 февраля 2020, 19:42 — REGNUM Ливийская национальная армия атаковала Триполи 60 ракетами из систем залпового огня «Град», сообщается 28 февраля в заявлении Правительства национального согласия в Twitter.
Уточняется, что ЛНА (возглавляемая Халифой Хафтаром) устроила атаку утром 28 февраля. Под обстрел попали «Митига» (международный аэропорт Триполи), а также несколько жилых районов ливийской столицы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля ЛНА обвинила Правительство национального согласия в обстреле южных границ Триполи. Атаке подверглись жилые дома в двух пригородах ливийской столицы.
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