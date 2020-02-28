Доха, , 19:41 — REGNUM Афганские официальные лица и представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали переговоры в Дохе об обмене пленными, 28 февраля сообщает агентство Reuters.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добиваются освобождения более 5000 пленных для начала прямых переговоров с властями Афганистана о постоянном прекращении огня.

В настоящий момент США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) близки к подписанию окончательного мирного соглашения, однако в переговорах до сих пор не участвовали представители афганского президента Ашрафа Гани.

Читайте также: В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие