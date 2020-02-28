Москва, , 19:37 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен обвинениями генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес РФ и Сирии.

«У генсека НАТО нет никаких оснований указывать нам, что делать, а наглые обвинения в наш адрес вызывают лишь негативные чувства», — уверен Жириновский.

Россия ни на кого не нападала и находится в Сирии по приглашению руководства этой страны, а сирийская армия имеет полное право выдавливать со своей территории любые иностранные войска с помощью РФЯ или без нее, отметил он.

По мнению Жириновского, для скорейшего разрешения кризиса в Идлибе Турция должна убрать свои войска из Сирии.

«Именно в этом НАТО должно воздействовать на своего союзника», — заявил политик.