Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Необходимо лишить Иран возможности покупать оружие, заявил 28 февраля американский госсекретарь Майк Помпео в Конгрессе.

Помпео напомнил, что, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (так называемая ядерная сделка), с Ирана снимается с октября 2020 года оружейное эмбарго. США обеспокоены тем, что Иран начнёт покупать оружие у России и Китая.

Глава Госдепа предложил написать и принять в Совете Безопасности ООН резолюцию, «сохраняющую в силе запрет на продажу оружия Ирану».

Американский дипломат сказал, что США будут стараться убедить РФ и КНР не пользоваться правом вето на этот документ. Он заявил, что европейцы должны внести свой вклад в то, чтобы «главный спонсор терроризма» не получит право покупать оружие.

Напомним, СВПД действует с 2015 г. Договорённость была достигнута путём переговоров, в ходе которых Тегеран, как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «пошёл на компромисс» и согласился на пятилетнее оружейное эмбарго.