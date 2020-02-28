Душанбе, , 19:29 — REGNUM Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России будут в числе международных наблюдателей на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана.

Как сообщается на сайте комиссии, участие в международном наблюдении делегация ЦИК РФ будет принимать с 28 февраля до 1 марта.

«Член ЦИК России Сергей Сироткин будет представлять Центризбирком в составе Миссии наблюдателей от СНГ. Член ЦИК России Александр Кинёв будет работать в составе Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества», — сказано в сообщении.

Напомним, выборы в нижнюю палату парламента состоятся в Таджикистане 1 марта 2020 года. К мониторингу процесса выборов Таджикистан пригласил более 500 наблюдателей. Итоги выборов будут объявлены уже на следующий день — 2 марта.