Афины , , 19:07 — REGNUM Мигранты из Турции пытались незаконно пройти на территорию Греции через турецкую границу, сообщил 28 февраля журналистам греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Количество этих людей Мицотакис назвал «значительным» и пообещал, что Греция не допустит незаконного проникновения в страну и повысит обеспечение безопасности своих границ.

По словам премьер-министра Греции, за трагические события в Сирии страна отвечать не будет, так как вина за это лежит не на Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля турецкие СМИ опубликовали сообщения, что Турция больше не может сдерживать «потоки беженцев» из Сирии.

Ранее в ЕС заявили, что официальных извещений по этому поводу Анкара не присылала.

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