Тегеран, , 19:07 — REGNUM Эпидемия коронавируса Covid-19 коснулась высокопоставленных правительственных чиновников Ирана, 28 февраля сообщает агентство Reuters.

На данный момент известно, что с уханьским коронавирусом госпитализированы вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, а также замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 26 февраля, на следующий день стало известно о его смерти.

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