Лондон, , 19:01 — REGNUM Санкции в отношении Дамаска могут быть усилены, сообщил 28 февраля британский министр иностранных дел Доминик Рааб в своём заявлении.

Комментируя военное противостояние сирийских правительственных войск и турецких военных в провинции Идлиб (Сирия), Рааб заявил, что Лондон собирается работать со своими «международными партнёрами над тем, чтобы ещё больше закрутить гайки».

Речь идёт о том, чтобы ещё усилить уже введённые в феврале антисирийские санкции. «Закручивание гаек» будет продолжаться, пока «эти преступления не прекратятся», отмечает глава Форин-офиса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО поддержало действия Турции против сирийских военных в Идлибе и обещало продолжать оказывать помощь Анкаре, в том числе в сфере ПВО.

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