Лондон, , 18:51 — REGNUM С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).

Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил:

«Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США заявляют, что хотят добиться прекращения огня в Идлибе, ЕС беспокоится, что в его страны хлынут беженцы, которых турецкие власти больше не будут сдерживать.

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