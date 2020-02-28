Женева, Швейцария, , 18:37 — REGNUM Переговоры конфликтующих сторон в Ливии состоятся в следующем месяце, сообщил 28 февраля журналистам спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе.

Саламе «Я продолжу созывать встречи в течение марта».

Пока более точной информации он сообщить не может, потому что «ждёт ответа» из Триполи и из Бенгази по поводу проекта соглашения о прекращении огня. Предположительно конфликтующие стороны должны дать ответ 2 марта.

После этого, через непродолжительное время, начнётся очередной раунд переговоров. На 15 марта намечены переговоры по экономике.

Напомним, Правительство национального согласия (базируется в Триполи) и Ливийская национальная армия (базируется в Бенгази) не подписали соглашения о перемирии. Представитель генсека ООН направил им проект соглашения 23 февраля — во время второго раунда переговоров.

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