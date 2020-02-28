Астрахань, , 18:36 — REGNUM Врио главы администрации Астрахани Эльвира Мурадханова собирается уйти в отставку, сообщил портал «Астрахань.ру».

Согласно информации местных СМИ, Мурадханова подала заявление о сложении полномочий главы администрации города через три дня после своего назначения. Заявление должны рассмотреть депутаты городской думы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гордума 25 февраля приняла отставку прошлого мэра Радика Харисова. На следующий же день он был назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань».

Его преемника депутаты на заседании 25 февраля выбрали общим голосованием из числа заместителей мэра. Были предложены кандидатуры Эльвиры Мурадхановой и Марии Пермяковой. За Мурадханову проголосовал 21 депутат, двое проголосовали против, девять воздержались.

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