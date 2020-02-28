Москва, , 18:30 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Мхаил Мишустин назначил Ольгу Балатину, которая является депутатом Государственной думы России заместителем министра труда и социальной защиты РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 28 февраля, на официальном сайте правительства России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о решении назначить Баталину на пост заместителя министра труда и социальной защиты России стало известно 19 февраля.

В Государственной думе Балатина была членом комитета по труду и социальной политике.

Политическая карьера Баталиной началась в родном для нее городе Саратове. В 2011 году она была израна депутатом Государственно думы VI созыва.

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