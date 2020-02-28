Москва, , 18:29 — REGNUM США и КНДР предпочитают делать воинственные заявления, хотя у обеих стран есть более чем весомые основания, чтобы только этим и ограничиться, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что США готовы сражаться с КНДР и «победить прямо сейчас».

«Это традиционный обмен угрозами между США и КНДР. До определенного момента этот обмен был комически односторонен. Активно угрожала Северная Корея. С приходом к власти Трампа угрозами стали заниматься и США, и Северная Корея в более-менее равной степени, — сказал Ланьков. — Но воевать на самом деле стороны не готовы. Если это случится, то одна страна понесет совершенно неприемлемые военные, политические и экономические потери, хотя и выиграет. Это американская сторона. А Северная Корея хотя и может нанести противнику неприемлемые потери, скорее всего, проиграет».

Поэтому, как пояснил Ланьков, у Вашингтона и Пхеньяна есть более чем весомые аргументы, чтобы ограничиться воинственными заявлениями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эспер заявил, что Северная Корея расширяет свой ракетный потенциал, добиваясь признания через разработку целого спектра как ядерных, так и других вооружений. По его словам, военная группировка США на Корейском полуострове находятся в состоянии высокой готовности и готова к боевым действиям даже сегодня.

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