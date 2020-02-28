Триполи, , 18:25 — REGNUM Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию Ливии раньше намеченного срока, сообщает ИА «Росбалт». По данным журналистов издания, «вагнеровцы» были отправлены в досрочные отпуска в связи с режимом прекращения огня, действующим в стране с 12 января.

В качестве доказательства в материале Rosbalt.ru приведена переписка одного из бойцов. Он написал о праздновании 23 февраля в России и отметил, что наступление на Триполи не состоялось, так как стороны конфликта заключили перемирие.

Авторы статьи уверены — бойцы ЧВК «Вагнер» были выведены из страны, так как глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар более не нуждается в их поддержке. Журналисты «Росбалта» предполагают, что ливийское направление ЧВК «Вагнера» было полностью свернуто.