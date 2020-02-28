Москва, , 18:17 — REGNUM Сам факт переговоров с КНДР дает президенту Америки Дональду Трампу преимущество, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Трамп сейчас не хочет реально договариваться с КНДР, — сказал Ланьков. — Потому что реальная договоренность невозможна без серьезных уступок и компромиссов. Трамп это понимает и, возможно, даже готов идти на уступки, но не сейчас. Не в условиях предвыборной кампании. То есть сам факт ведения переговоров имеет еще одно интересное преимущество. Он снижает вероятность того, что Северная Корея пойдет на какие-то резкие шаги. Например, на испытание межконтинентальных ракет. И вообще на выход из одностороннего моратория на ядерные испытания, испытания баллистических ракет».

Таким образом, как подчеркнул Ланьков, переговоры увеличивают шансы на то, что на Корейском полуострове будет тихо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель государственного департамента США заявил, что США начнут переговоры с КНДР, когда Пхеньян будет к этому готов.

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