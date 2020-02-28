Москва, 28 февраля 2020, 18:17 — REGNUM Сам факт переговоров с КНДР дает президенту Америки Дональду Трампу преимущество, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Таким образом, как подчеркнул Ланьков, переговоры увеличивают шансы на то, что на Корейском полуострове будет тихо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель государственного департамента США заявил, что США начнут переговоры с КНДР, когда Пхеньян будет к этому готов.
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