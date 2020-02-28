28 февраля 2020 | Время чтения 12 мин

Чтобы быть русским, совсем не нужно особых конституционных установок. Национальная идентичность определяется факторами этногенеза, в ряду которых на первом месте стоят культура с языком и религией, история, обычаи, территория обитания, этническая принадлежность и только потом характерные внешние признаки. Но идентичность эта не абсолютная и не навязывается кем-то кому-то, а является итогом эволюции народов и личным выбором.

Григорий Ванин, , 18:08 — REGNUM Как говорят нынче в сетях и на центральных каналах ТВ, русский вопрос опять в тренде. А с открывшимся обсуждением поправок в Конституцию РФ он стал одним из главных и даже очень популярным, если не сказать выгодным, среди политиков разного уровня. Речь идет о том, чтобы закрепить в Конституции особый статус русских, как государствообразующей нации или народа. А то, дескать, об этом забыли и русских как бы и нет — это несправедливо.

Россия

Нынешним политикам и законодателям внести такую поправку несложно. Одни это сделают из искренних благородных побуждений, а другие — с затаенной разрушительной целью, просчитывая ее последствия. Публичного обсуждения самих последствий пока нет и благое намерение может стать непоправимым злом.

Причина возникновения самой русской темы в политике связана, видимо, с русофобией — инструментом политического давления на РФ и химерой страха во внутренней политике заклятых партнеров, а также бывших союзников.

Так уж и у нас теперь принято — о евреях либо ничего, либо хорошо, а о русских только в ключе великодержавного шовинизма. В ответ соответствующая реакция: русские националисты обвиняют евреев во всех бедах, евреи учат русских толерантности, не русские оппоненты поднимают на смех русских, которые сами разорили свою империю, и тут же против русских выдвигают свои обвинения в развале общего государства. Так и живем.

Если затрагивается национальная тема вообще, то она строится на вульгаризмах, а не на правовых определениях. Таковых просто нет и вместо них используются революционные установки и термины начала ХХ века, в которых преобладает расовый смысл в понятии нации наравне с понятием народ. Это крайне опасно для Российской Федерации.

И эту опасность некие активисты хотят закрепить в Конституции?

Позиция русского обывателя

Я — русский. Я говорю по-русски и избегаю всяких модных словечек из чужого языка типа тренд-бренд-дивайс-гаджет-марчендайзер, хотя знаю и другие языки. Я придерживаюсь православной культуры, в которой меня воспитали в советское время, а сама православная культура тогда жила в старших поколениях, которую я воспринимал, и она не сильно изменилась после революции. При этом с большим уважением и интересом отношусь к культуре всех народов без исключения. А их только в России около двухсот.

Меня воспитывали благородные люди разной культуры и вероисповедания, не противопоставляя одни народы другим. От них я усвоил смысл жизни. Под их влиянием к совершеннолетию я уже имел навыки по нескольким рабочим специальностям и труд был для меня не только средством к существованию, но и способом самовыражения тех качеств, которые были заложены в моем характере моими родителями и наставниками — бывшими фронтовиками и мастерами своего дела. У меня всегда была цель в жизни, которой я упорно добивался, и старался не отстать от сверстников, быть похожим на состоявшихся профессионалов.

Различал ли я окружавших меня людей и друзей по национальности, как сейчас говорят, с выгодой для себя или в поисках каких-то привилегий? Нигде и никогда. Но, как русский человек, ориентировался на высокие идеалы и не терпел унижения. Таких же подбирал себе друзей независимо от национальности. Хотя сам идеалом не был и грешил, как все. Высокомерием не страдал.

Так сложилась судьба, что пришлось пожить в разных регионах Советского Союза. Из этого и от общения с людьми я получил особый опыт русской жизни. Русские люди сами по себе немного разные. У сибиряков, уральцев, северян, москвичей, казачества, горожан и селян сформировались свои особые черты русской культуры. Они формировались под влиянием культуры местных народов и условий проживания — климатических и исторических.

О советских республиках и говорить не приходится. Русские не только оказывали влияние на культуру местных народов, не подавляя ее, но и сами перенимали черты их культуры. Это закон эволюции и взаимного культурного обогащения. Вспомните об этом хотя бы тогда, когда будете кушать шашлык или плов.

Никогда мне в голову не приходило каким-то способом или через какой-то закон выпячивать свою русскость. Я просто был русским. Даже там, где кто-то провоцировал конфликты на почве ксенофобии.

Да и русофобии не было. Она появилась в перестройку, когда вдруг крикливо заговорили о строительстве на обломках СССР демократического правового государства социальной направленности. Как в Америке. Когда активисты перестройки громили советскую историю и проклинали свою Родину — СССР.

Сам я интересуюсь историей и считаю, что у потомков нет права судить своих предков. Еще не известно, каких дров наломают потомки. Историю надо воспринимать такой, какая она есть, и осознавать связь событий и времен. А Россию надо любить такой, какой она была, есть и будет.

Сегодня все народы Российской Федерации представлены в ООН единой русской нацией. При Брежневе было заявлено о формировании единой общности советский народ, как нации. Но дальше дело не пошло.

Так же все государства представляют в ООН единую нацию, несмотря на свой разнородный этнический состав. И только в России существует терминологический абсурд — многонациональное государство или нация, как лексическое наследие из риторики революционного прошлого.

Простому русскому обывателю такие тонкости не понятны и он наверняка будет склонен обрести привилегированное положение, если оно будет закреплено в Конституции. А как тогда быть другим народам? Объявлять суверенитет и тоже называть себя государствообразующей нацией? Сам по себе новый термин политологии государствообразующая нация абсолютно некорректный.

Уроки истории

История учит, что ничему не учит. Но уроки преподает она суровые. Первый урок, который приходит на память, это конституция СССР. В ней была особая 6-я статья, которая закрепляла статус КПСС, как руководящей и направляющей силы в государственном строительстве. И что в результате? Помогла статья основного закона сохранению государства каким-то образом? Наоборот, эта статья вызвала острые споры с отрицанием героики советской истории

Сначала статья была отменена в пользу многопартийности и плюрализма мнений вместо государственной идеологии. Потом генсек КПСС стал президентом СССР с большими полномочиями. Началась перестройка с ускорением, которая привела к развалу государства. После танковых стрельб по Верховному Совету была принята нынешняя Конституция РФ, которую собираются снова править.

Но хуже всего то, что антисоветская пропаганда сделала из «руководящей и направляющей силы» главного козла отпущения, свалив на нее всю вину за беспощадно критикуемое советское прошлое. По логике вещей антисоветизм быстро перерос в русофобию. На великороссов националисты в бывших советских республиках возложили всю ответственность за имперскую и советскую историю. Русские стали виноваты во всем.

Что происходит теперь? А теперь на место «руководящей и направляющей силы» в Конституцию РФ предлагают вписать русскую нацию. Это при том, что РФ провозглашается «демократическим правовым государством с социальной ориентацией и равными правами граждан независимо от национальной принадлежности и вероисповедания».

Сразу же возникает вопрос, а по каким признакам существующее законодательство России определяет национальность? Без такого определения вводить поправку об особом статусе русского народа нельзя. Потому что далее последуют другие вопросы: о национальной идее, национальном достоянии и о равенстве наций. А еще дальше — о национальном самоопределении.

Нельзя забывать и о том, что в остальном мире мы, граждане России, все являемся по международным законам и правилам русскими независимо от этнического происхождения. Что в этом контексте даст предлагаемая поправка к Конституции русским и нерусским гражданам? И что получат в качестве повода для своих провокаций наши недруги?

Второй урок преподает нам Украина. Там власть решила укрепить независимость и нацию через украинство, как обособленное и уникальное национальное формирование или движение. В итоге к власти пришли нацисты под флагом украинского национализма и радикального патриотизма. Украинское государство стало разваливаться в процессе приватизации, то есть дележа госсобственности между «истинными украинцами и не совсем украинцами», и стремления украинцев в Европу, как-будто Украина сформировалась вне Европы.

Этот фактор использовал Запад в своей глобальной политике, как против России, так и против самой Украины — то есть против русских в западноевропейском понимании. Украинская нация по всем признакам не сложилась. Теперь и государство находится на грани распада по территориально-этническим признакам. Гражданская война на Донбассе подогревается радикалами той самой «украинской государствообразующей нации», объявленной таковой законодательно после провозглашения независимости Украины.

Украина — это зеркало России, в которое надо российским политикам регулярно заглядывать и делать выводы для себя.

Третий урок — это война в Чечне. Спекулятивный в политическом смысле закон от 27 апреля 1991 года «О реабилитации репрессированных народов», который не исполнялся должным образом, послужил одним из стимулов чеченского сепаратизма с провозглашением независимости республики Ичкерия. Таким образом, в декабре 1994 года ельцинская реабилитация обернулась на деле войсковой операцией «по восстановлению конституционного порядка», которая привела к большим жертвам «равноправных граждан».

Конфликт подогревался Западом и исламстскими экстремистскими организациями Арабского Востока, Турцией. По сути, велась война против РФ за счет чеченцев, обреченных на самоуничтожение. Второй ее этап под названием контр-террористической операции КТО был уже результатом прямого иностранного вмешательства во внутренний конфликт, который закончился лишь в 2009 году выводом федеральных войск с территории Чечни. А что с законом о реабилитации? Он повис в воздухе и до сих пор обсуждается в Чечне, как актуальный.

Такова цена и результат необдуманных благих намерений в политике и популизма в борьбе за власть или против нее. Институты Сороса и Госдепа внимательно следят за подобными процессами в России и стимулируют их, чтобы использовать в своих целях. Им снится русский майдан и «революция русского достоинства» с одним конечным результатом — распадом РФ.

Поэтому не стоит удивляться, когда так называемые соросята из либеральной оппозиции вдруг перестают протестовать против конституционных поправок, и начинают поддерживать сам процесс в целом, требуя не простого их обсуждения, а всероссийского референдума. Поправка о статусе русского народа — большой для них подарок.

Хочешь быть русским — будь им

Чтобы быть русским, совсем не нужно особых конституционных установок. Национальная идентичность определяется факторами этногенеза, в ряду которых на первом месте стоят культура с языком и религией, история, обычаи, территория обитания, этническая принадлежность и только потом характерные внешние признаки. Но идентичность эта не абсолютная и не навязывается кем-то кому-то, а является итогом эволюции народов и личным выбором.

В современном мире национальность и гражданство имеют одинаковый смысл. Термин нация в Европе существует немногим больше двухсот лет. До него примерно то же смысловое значение имели подданство и вероисповедание. А у некоторых народов — родоплеменная общность или архаичный трайбализм, которые в наше время имеют место быть у малых народов и в африканских странах — бывших европейских колониях.

Пережитки трайбализма злонамеренно или по невежеству внедряют в сознание народов, включая и русский народ, всякого рода авантюристы от политики. Раньше это делали колониальные власти в политических интригах.

В советское время такие факторы, как культура народов, язык и история, имели особое значение в системе образования, организации жизни и внутренней политике. В каждой республике СССР развивались национальный театр, народное искусство, литература. Республиканские киностудии создавали кинофильмы всех жанров с национальным колоритом и образом своих героев.

Не только в каждой республике, но и в каждом регионе работали художественные, танцевальные и музыкальные коллективы со своим самобытным репертуаром и яркими исполнительскими особенностями. Больше всего, конечно, было русских с широким представлением культуры всех народов. Они гастролировали по всему Союзу с огромным успехом, а за рубежом не имели равных. Где все это теперь?

Культуру с высоким искусством, русскую в первую очередь, вытеснил шоу-бизнес на западный манер и поделки под Голливуд. Шоу-бизнес в переводе означает коммерческое зрелище и ничего больше. Зато есть министерство культуры Российской Федерации, управляющее некоторой федеральной недвижимостью своего профиля и выступающее в качестве спонсора-инвестора-продюсера (!) свободного творчества на свой собственный бюрократический вкус.

Русский язык не только засоряется американо-английским сленгом, но и искажается его грамматика. Слова драйв, волонтер, клининг, девелопер, сервис и тьма других англо-американизмов звучат со всех сторон, наполняют рекламу и вытесняют из русского языка вполне современные русские слова движение, доброволец, уборка и очистка, распространитель и поставщик, обслуживание и т. д.

Вывески частных, а порой и государственных предприятий, даже в русской столице Москве написаны на иностранный манер, хотя и кириллицей. Речь чиновников, сенаторов и спикеров изобилует выражениями типа траектория реализации, трек развития, таргетирование инвестиций… О хитах и блокбастерах и говорить не хочется. Невольно на этом фоне напрашивается вопрос, а в суверенной ли России мы живем?

Между тем, отказ от родного языка и культуры своего народа со стороны расценивается как проявление малодушия, самоуничижения и комплекса неполноценности. Никакими статьями конституции этот порок не победить. Язык отражает образ мышления и наполнение жизни смыслом. В таком случае, в чем этот смысл? Если мы, русские, не уважаем себя, то в мире конкуренции вряд ли кто-то будет уважать нас.

Чтобы изменить самоидентификацию в общественном, массовом сознании, как способе господства над народами, в первую очередь атакуются их история, язык и культура, деформируется образ будущего и разрушается преемственность поколений. Это было сделано не только в годы перестройки с СССР, а затем с РФ и другими республиками. Такие атаки были всегда. Недостаточной в разное время была защита от них. Деидеологизация и безграничная гласность разрушили её почти полностью.

Имитируя цивилизованную демократию, активисты реформ и многие политики, коммерсанты и ученые притворяются американцами, как раньше элита имперской России копировала французов, немцев, англичан от камзолов с париками до великосветских манер и языка.

Над трудолюбием русского народа всегда возвышалось корыстолюбивое и спесивое чиновничество. В своем отечестве не было пророков и предпочтение отдавалось чужим мудрецам. Это тоже уроки нашей истории.

Безусловно, есть законы эволюции и этногенеза, которые объективны. В процессе эволюции ассимилируются народы и языки, некоторые исчезают навсегда. Но процессы эти не скоротечные и не направлены против самих себя.

Россия — страна с богатой культурой и историей. Это уникальное объединение народов. Западные стратеги стремятся Россию расчленить, расколоть на куски, о чем западные политики высказывались и высказываются прямо. Есть у нас и своя внутренняя смердяковщина. Зачем же им помогать?

А вот восстановить многое утраченное в перестройку культурное наследие народов, включая русский народ, крайне необходимо. Для этого нужны не поправки в Конституцию, а солидарная политическая воля народов и их элиты. Хочешь быть русским? Будь им на деле!