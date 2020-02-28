Асбест, Свердловская область, , 18:08 — REGNUM В Свердловской области городская дума Асбеста лишила мандата Наталью Крылову, которая ранее восстановила статус депутата по суду. Об этом сообщила сама народная избранница на своей страничке в социальной сети Facebook.

Как пояснила Наталья Крылова, решение о лишении её статуса народного избранника принималось без кворума.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталью Крылову лишают мандата не в первый раз. Ранее это произошло в конце 2019 года — 9 декабря. Поводом для столь решительных действий коллег Крыловой стали допущенные ей нарушения при заполнении декларации о доходах.

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Однако 30 января Наталье Крыловой удалось восстановить свой статус народного избранника по суду. Решение вернуть мандат принял Асбестовский городской суд.

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