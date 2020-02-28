Москва, 28 февраля 2020, 18:04 — REGNUM Если действующий глава Белого дома США Дональд Трамп будет переизбран на еще один президентский срок, то новые переговоры между США и КНДР начнутся довольно скоро, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что цель США — наращивать сотрудничество для полной денуклеаризации КНДР.
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