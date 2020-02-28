Москва, , 18:04 — REGNUM Если действующий глава Белого дома США Дональд Трамп будет переизбран на еще один президентский срок, то новые переговоры между США и КНДР начнутся довольно скоро, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Но в любом случае для Трампа сейчас важно политически разговаривать с Северной Кореей, но желательно не договариваться с ней, — пояснил Ланьков. — Сам факт ведения переговоров, во-первых, усиливает (пусть и незначительно) его позиции в предвыборной кампании. Он может сказать: «Мы ведем с Северной Кореей переговоры, причем, разумеется, переговоры о ядерном разоружении КНДР». Конечно же, переговоры не будут вестись о ядерном разоружении, но именно в таком виде они будут представлены американскому избирателю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что цель США — наращивать сотрудничество для полной денуклеаризации КНДР.

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