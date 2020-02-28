Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Цель Вашингтона относительно сирийского Идлиба — «склонить конфликтующие стороны к прекращению огня», заявил 28 февраля американский госсекретарь Майк Помпео в Конгрессе.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам, дипломат заявил о том, что Госдеп выполняет дипломатическую миссию, пытаясь помирить конфликтующие стороны.

При этом он сослался на резолюцию 2254 СБ ООН, «предназначенную для поиска политического решения конфликта». При этом он выразил уверенность, что «сирийский режим», а также Иран, не станут, «к сожалению», придерживаться этой резолюции.

Помпео «Мы не смогли добиться прогресса там».

Напомним, резолюция 2254 СБ ООН, принятая в декабре 2015 г., говорит о том, что будущее Сирии определяет народ этой страны.

В ней признаётся роль Международной группы посредников по Сирии (МГПС) в качестве центральной платформы для содействия усилиям ООН по достижению прочного политического урегулирования в Сирии.

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