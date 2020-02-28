Москва, 28 февраля 2020, 17:59 — REGNUM В настоящее время шансов на достижение каких-либо договоренностей между США и КНДР попросту нет, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул Ланьков, в случае победы на выборах президента США представителя Демократической партии он первое время будет искать способы решения ядерной проблемы КНДР без переговоров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Госдепа Дэвид Стилуэлл заявил, что Пхеньян должен выполнять договорённости, которые были достигнуты с Вашингтоном на переговорах в Сингапуре полтора года назад.
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