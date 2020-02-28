Москва, , 17:59 — REGNUM В настоящее время шансов на достижение каких-либо договоренностей между США и КНДР попросту нет, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Эти шансы появятся, но только после того, как уляжется пыль в американской выборной кампании, — сказал Ланьков. — Да и то только в том случае, если Дональд Трамп останется у власти. Сандерс, Байден или Блумберг, скорее всего, будут руководствоваться принципом: «Посмотри, что делал Трамп, и сделай все наоборот». Поэтому переговоры с Северной Кореей, скорее всего, в случае поражения Трампа начнутся не скоро. Но они все равно начнутся. Потому что американцам никуда от этих переговоров не деться. Все равно придется разговаривать и идти на уступки».

Однако, как подчеркнул Ланьков, в случае победы на выборах президента США представителя Демократической партии он первое время будет искать способы решения ядерной проблемы КНДР без переговоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Госдепа Дэвид Стилуэлл заявил, что Пхеньян должен выполнять договорённости, которые были достигнуты с Вашингтоном на переговорах в Сингапуре полтора года назад.

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