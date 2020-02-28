Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) обратилась с письмом в комитет имущественных отношений с просьбой предать в их пользование ризницу храма Спаса на Крови, который входит в состав музейного комплекса. Однако этот вопрос ещё не рассматривали в Смольном. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).

Храм Спаса-на-крови Дарья Драй © ИА REGNUM

Храм во имя Воскресения Христова в Санкт-Петербурге — Спас на Крови — мемориальный храм, возведенный в память о трагической гибели императора Александра II.

В КИО поступило письмо от РПЦ с просьбой передать в их ведение ризницу. Речь идёт о часовне Иверской иконы Божией Матери при храме Воскресения Христова, построенной в 1906—1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда, которая составляет со Спасом на Крови единый архитектурный ансамбль.

«На сегодня какие-либо мероприятия по передаче или не передаче самого Спаса на крови или ризницы комитетом не проводятся», — пояснили в пресс-службе КИО.

Добавим, в пресс-службе государственного музея «Исаакиевский собор», в состав которого входит Спас на Крови, корреспонденту ИА REGNUM отметили, что музею комитетом было направлено сообщение от РПЦ, и музейщики на него ответили четко — передача ризницы невозможна.

В обосновании в музее указали, что изначально архитектором Парландом ризница и собор задумывались как музейное пространство, об этом также говорится в исторических справках, где ризница фигурирует как часовня-музей.

«Сейчас в ризнице ведётся деятельность, которая полностью соответствует исторической задумке. Отметим, что вход в неё свободный, там представлена выставка эмали «Волшебные краски стёкла и огня» от автора методики воссоздания эмалевого убранства Царских врат для Спаса на Крови Ларисы Соломниковой. А в следующем месяце у нас откроется новая выставка поступлений в фондах Исаакиевского собора «Ищите и обрящить», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе музея.

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