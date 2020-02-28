Москва, , 17:57 — REGNUM Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и его коллега из США Марк Милли провели телефонные переговоры по вопросу ситуации в Сирии, сообщает 28 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

«Двадцать восьмого февраля состоялся телефонный разговор начальника генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — указано в сообщении.

Напомним, переговоры прошли на фоне резкого обострения обстановки на северо-западе Сирии, где армия Турции вмешалась в боевые действия на стороне незаконных вооруженных формирований, воюющих против сирийских правительственных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля турецкая армия потеряла за один день от 30 до 80 человек убитыми. Анкара обратилась за поддержкой к НАТО и США.

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