Симферополь, 28 февраля 2020, 17:56 — REGNUM Для большинства граждан Украины информация о том, что на киевском майдане в 2014 году милиционеров начали убивать раньше, чем участников акций протеста, стало удивительным открытием. Об этом на своей странице в Facebook 28 февраля написал киевский адвокат Максим Могильницкий.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года на киевском майдане погибли два офицера 47-го полка спецназначения «Тигр» крымского МВД Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, а также старший прапорщик «Беркута» Андрей Федюкин.
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