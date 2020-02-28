Симферополь, , 17:56 — REGNUM Для большинства граждан Украины информация о том, что на киевском майдане в 2014 году милиционеров начали убивать раньше, чем участников акций протеста, стало удивительным открытием. Об этом на своей странице в Facebook 28 февраля написал киевский адвокат Максим Могильницкий.

«Многие украинцы, как ни странно, лишь на днях узнали о том, что на майдане в 2014-м убивали не только митингующих, но и правоохранителей. Больше скажу! То, что милиционеров принялись убивать раньше, чем участников акций протеста, для большинства сограждан стало удивительным открытием», — отметил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года на киевском майдане погибли два офицера 47-го полка спецназначения «Тигр» крымского МВД Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, а также старший прапорщик «Беркута» Андрей Федюкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Доказательства по делу об убийстве бойцов «Беркута» уничтожили — адвокат