Москва, , 17:44 — REGNUM В ситуации предвыборной борьбы президент США Дональд Трамп не может пойти на уступки в диалоге с КНДР, так как его могут обвинить в чрезмерной мягкости по отношению «кровавому диктаторскому режиму». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«В настоящий момент на результативность переговоров между КНДР и США рассчитывать не приходится, — констатировал он. — И причина тому — выборы в США. Всем понятно, что на серьезные переговоры у американской администрации нет политического ресурса. Все брошено на выборы. Любое соглашение с Северной Кореей автоматически предусматривает достаточно серьезные уступки. И эти уступки (вполне рациональные и нормальные) американскому президенту в условиях предвыборной кампании будет очень трудно оправдать. Если он пойдет на уступки, то его оппоненты из Демократической партии обвинят его в исключительной мягкости, в готовности идти на поводу у кровавого диктаторского режима Северной Кореи».

Поэтому, как пояснил Ланьков, американцы пойти на уступки не могут, а без уступок никакие переговоры невозможны вообще.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекс Вон заявил, что «когда Северная Корея будет готова к диалогу и Пхеньян решит воспользоваться предоставленным шансом, мы будем готовы»,

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