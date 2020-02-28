Москва, 28 февраля 2020, 17:44 — REGNUM В ситуации предвыборной борьбы президент США Дональд Трамп не может пойти на уступки в диалоге с КНДР, так как его могут обвинить в чрезмерной мягкости по отношению «кровавому диктаторскому режиму». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Поэтому, как пояснил Ланьков, американцы пойти на уступки не могут, а без уступок никакие переговоры невозможны вообще.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекс Вон заявил, что «когда Северная Корея будет готова к диалогу и Пхеньян решит воспользоваться предоставленным шансом, мы будем готовы»,
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