Москва, , 17:42 — REGNUM Ставить под сомнение победу СССР над фашизмом — цинично и недостойно для человека, занимающего второй по значимости пост в американском государстве. Так депутат Госдумы, член Комитет по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала высказывание вице-президента США Майкла Пенса, заявившего, что «свобода, а не социализм положила конец рабству, победила в двух мировых войнах и превратила Америку в луч надежды для всего человечества». Также в ходе своего выступления вице-президент Пенс подверг критике Демпартию США, которая, по его мнению, вооружилась «политикой социализма».

Панина подчеркнула, что если раньше русофобию нагнетали представители Демпартии, объявившие Трампа чуть ли не «российским агентом», то теперь теми же методами начали действовать и их оппоненты из Республиканской партии.

«Американские политики могут полемизировать между собой, как они сочтут нужным, это их внутренне дело. Однако привносить в избирательный процесс риторику, направленную против СССР и России — это опасный и беспринципный ход, накаляющий атмосферу враждебности и недоверия в российско-американских отношениях», — констатировала Панина.