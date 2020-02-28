Москва, , 17:40 — REGNUM Северная Корея готова начать переговоры с США только в том случае, если американцы примут условия Пхеньяна, на что в Вашингтоне пойти не могут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США, который сообщил, что Америка начнет переговоры с КНДР, когда к этому будет готов Пхеньян.

«Я думаю, что готовность должна выражаться в том, что стороны заявят: «Мы хотим диалога!» — сказал Ланьков. — Дело в том, что официальная позиция КНДР в последние месяцы как раз звучит, как: «Мы с американцами говорить не хотим, потому что нам с ними говорить не о чем. А говорить мы будем только в том случае, если американцы примут наши условия». А поскольку США принимать такие условия не хотят, то, как полагают в КНДР, говорить им не о чем и разговоры будут пустой тратой времени».

В свою очередь США, как подчеркнул Ланьков, хотят, чтобы Пхеньян согласился начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекс Вон заявил, что США начнут переговоры с КНДР, когда Пхеньян будет к этому готов.

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