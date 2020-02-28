Улан-Батор, , 17:38 — REGNUM Сотрудники всех органов ООН в Монголии, пожертвуют однодневную зарплату Монголии, об этом сообщил вице-премьер Олзийсайханы Энхтувши.

В пятницу, 28 февраля, председатель государственной чрезвычайной комиссии и вице-премьер Монголии Олзийсайханы Энхтувшин принял постоянного представителя ООН Тапан Миру и представителя ВОЗ Сергея Дирдицу.

«Монголия является одной из стран с высоким риском распространения инфекции COVID-19. В частности, страна имеет самую длинную сухопутную границу с Китаем, где вспыхнула пневмония. Кроме того, 49 тысяч монгольских граждан проживают в Южной Корее, где коронавирус нового типа интенсивно распространяется. В ходе встречи обратился к постоянному представителю ООН с просьбой предоставить 5000 тысяч медицинских масок для уязвимых и государственных служащих, которые работают над предотвращением заражения», — заявил вице-премьер.

По данным государственной чрезвычайной комиссии, постоянный представитель ВОЗ Сергей Диордица пообещал поставить в Монголию новейшие сертифицированные препараты, вакцины и медицинские аппараты для выявления вируса.

Тем временем, в Монголии администрации аймаков и граждане начали собирать скот в рамках пожертвования Китаю 30 тысяч баранов.

Отметим, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 27 января во время своего визита в КНР обещал председателю КНР Си Цзиньпину подарить Китаю 30 тысяч баранов.

По данным пресс-службы президента Монголии, председатель КНР Си Цзиньпин, выразил благодарность президенту Монголии за визит в Китай, несмотря на нынешнюю ситуацию в стране, процитировав при этом монгольскую пословицу «друг познается в беде».

Президент Монголии нанес однодневный визит в КНР возвращался вечером 27 февраля. После возвращения президент Халтмаагийн Баттулга, министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар и другие члены делегации отправлены в карантин на 14 дней.