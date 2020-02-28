Симферополь, , 17:31 — REGNUM На Украине не продвигается расследование убийств сотрудников крымского «Беркута» во время событий киевского майдана в 2014 году, потому что новая украинская власть в этом не заинтересована. Об этом на своей странице в Facebook 28 февраля написал киевский адвокат Максим Могильницкий.

«Как адвокат, представляющий интересы родственников одного из убитых сотрудников крымского «Беркута» Андрея Федюкина, могу с уверенностью заявить, что расследование не продвигается вовсе», — отметил юрист.

Он напомнил, что офицера застрелили на Институтской. Вечером 18 февраля по сотрудникам «Беркута» был открыт огонь со стороны протестующих. Обстреляли два автомобиля. Один боец получил ранение в руку, другой — проникающее в грудь. Минутой позже смертельно ранили Андрея.

«Что имеем на сегодняшний день? Открыто заявляю, что власть события шестилетней давности расследовать не желает, в раскрытии всех этих убийств не заинтересована и не стесняется демонстрировать сие широкой общественности», — подчеркнул Могильницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки, в результате которых пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе трое правоохранителей из Крыма.