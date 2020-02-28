Симферополь, 28 февраля 2020, 17:31 — REGNUM На Украине не продвигается расследование убийств сотрудников крымского «Беркута» во время событий киевского майдана в 2014 году, потому что новая украинская власть в этом не заинтересована. Об этом на своей странице в Facebook 28 февраля написал киевский адвокат Максим Могильницкий.
Он напомнил, что офицера застрелили на Институтской. Вечером 18 февраля по сотрудникам «Беркута» был открыт огонь со стороны протестующих. Обстреляли два автомобиля. Один боец получил ранение в руку, другой — проникающее в грудь. Минутой позже смертельно ранили Андрея.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки, в результате которых пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе трое правоохранителей из Крыма.