Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас-на-Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил депутат Заксобрания от «Партии роста» Максим Резник.

Храм Спаса-на-крови Дарья Драй © ИА REGNUM

По сведениям парламентария, соответствующее обращение в Смольный уже направил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, причем сделано это было еще 23 октября 2019 года.

«5 марта в Смольном большое совещание по передаче. Неужели жизнь ничему не учит?» — заметил депутат, имея в виду историю вокруг Исаакиевского собора.

Ранее РПЦ намеревалась получить в свое распоряжение Исаакиевский собор, который также является городским музеем, причем тогдашний губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что «вопрос решен» положительно для РПЦ, однако массовые протесты граждан остановили этот процесс.

Спас-на-Крови также выполняет музейные функции и находится в составе ГМЗ «Исаакиевский собор». Он открыт для посещения как музей, там проводятся экскурсии, связанные с историей храма, возведенного на месте убийства террористами-народовольцами императора Александра II.