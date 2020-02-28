Москва, 28 февраля 2020, 17:10 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») направил министру культуры РФ Ольге Любимовой запрос по поводу американского мультфильма «Вперед». Парламентарий обеспокоен тем, что одним из героев мультфильма является персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Считаю необходимым отозвать прокатное удостоверение у фильма, а также принять необходимые меры для исключения выхода подобных лент на экраны российских кинотеатров впредь, особенно, когда их целевая аудитория — дети», — отметил Журавлёв.
Мультфильм появится в прокате 5 марта 2020 года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пропаганда среди несовершеннолетних нетрадиционной сексуальной ориентации запрещена.