Брюссель, , 17:09 — REGNUM Евросоюз (ЕС) не получал от Турции официального извещения о пропуске в страны Европы потока беженцев из Сирии, сообщает 28 февраля New York Times со ссылкой на заявление представителя ЕС.

При этом было заявлено, что Евросоюз рассчитывает на выполнение Анкарой договорённостей от 18 марта 2016 года по контролю за потоками мигрантов в Европу.

«Я хотел бы подчеркнуть, что турецкая сторона не делала никаких официальных заявлений об изменениях в политике в отношении беженцев или мигрантов», — цитирует газета представителя Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие СМИ начали публиковать сообщения о сотнях мигрантов, которые уже направились из Турции к греческой границе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы для потоков сирийских беженцев, если не получит поддержки контроля Анкары за «зонами безопасности на севере Сирии».

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