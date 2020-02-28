Луганск, 28 февраля 2020, 17:00 — REGNUM Украинский военный в ЛНР получил перелом ноги, скрываясь от патруля правоохранителей, сообщает 28 февраля ЛуганскИнформЦентр.
Инцидент произошёл 26 февраля. По словам главы управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, в 46-й бригаде ВСУ «после распития спиртных напитков группой офицеров первой батальонной тактической группы решено было продолжить увеселительное мероприятие».
Украинские военные были задержаны патрулём военной службы правопорядка возле продуктового магазина в населённом пункте Станица Луганская.
Милиция ЛНР отмечает ухудшение морально-психологического состояния киевских силовиков. В Луганске обращают внимание на то, что украинские военные продолжают мародёрствовать и устраивать «пьяные разборки». В ВСУ участились случаи неуставных отношений, которые приводят к дезертирству и суицидам.