Киев, , 16:48 — REGNUM Украина располагает достаточными силами, чтобы отбить попытку России высадить десант в районе Одессы, заявил 27 февраля первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов порталу «Укринформ».

По его словам, на этом достижении успокаиваться нельзя, надо стремиться к способности не позволить «агрессору» даже приблизиться к побережью.

«У нас есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу. И эта задача этого этапа, над которым работаем. То есть, нельзя допустить ситуацию, когда он начал высадку — на землю он не должен ступить с моря. И наша задача — заблокировать доступ к нашему побережью», — заявил Тарасов.

Кроме того, украинский вице-адмирал сообщил, что он верит в способность Киева вернуть под свой контроль Керченский пролив.

«Безусловно, мы не достигнем паритета с Российской Федерацией по силам на море. Но не следует говорить, что мы их не победим. Мы должны действовать асимметрично, применять то оружие, к которому россияне не готовы», — добавил Тарасов.

Кроме того, Тарасов заявил, что победить российский флот украинцам помогут санкции, из-за которых ВМФ России слабеет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года предводитель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».

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