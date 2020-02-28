Бишкек, 28 февраля 2020, 16:42 — REGNUM На дислоцированной близ столицы Киргизии российской военной авиабазе «Кант» создан отряд беспилотной авиации малого и среднего радиуса действия. Об этом на пресс-конференции завил командующий Центральным военным округом России Александр Лапин, передает «Звезда».
По его словам, новый отряд будет применять разведывательные беспилотники «Форпост» и «Орлан-10».
»Это рабочие лошадки при ведении боевых действий, при создании разведывательно-ударных комплексов по опыту, полученному в Сирии», — подытожил генерал-полковник.
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