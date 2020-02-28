Рига, , 16:35 — REGNUM Не исключено, что работа торговых представительств России в странах Прибалтики, о приостановке которой ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в будущем возобновится. Об этом заявил ИА REGNUM старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко.

Напомним, ранее Мантуров заявил о планах России приостановить работу торговых представительств в странах Прибалтики, «чтобы не было имитации бурной деятельности». Он отметил, что на сегодняшний день в Латвии, Литве и Эстонии не нужна дополнительная поддержка со стороны торговых представительств, потому что «мы же понимаем, как складываются наши торгово-экономические отношения».

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По словам эксперта, торговые представительства создаются и действуют за рубежом, чтобы содействовать развитию экономических связей в широком плане.

«Имеются в виду и торговые отношения, и инвестиционные, и открытие каких-то российских компаний на территории тех стран, где они действуют. Логично было, что эти торговые представительства работали там с начала 1990-х годов, и в принципе, если смотреть по статистике, предпринимали усилия для того, чтобы сохранять и развивать историко-территориальные, экономические отношения между Россией и странами Прибалтики», — отметил Оленченко.

Тем не менее, их усилия наткнулись на непонимание местных властей и на нежелание откликаться на российские инициативы, продолжил эксперт. Поэтому с российской стороны приостановка работы торговых представительств в странах Прибалтики видится как оправданный и естественный шаг, но при этом не надо ставить на их деятельности точку, считает Оленченко.

«Страны Прибалтики в настоящее время олицетворяет прибалтийская элита, которая строит свою политику на русофобии как внутри страны, так и за рубежом. Понятно, что эта элита не вечная — Прибалтика будут развиваться, и в случае, если в прибалтийской элите появятся здравомыслящие люди, которые проявят интерес к развитию отношений с Россией, то можно будет вернуться к вопросу возобновления деятельности торговых представительств России в этих республиках», — полагает Владимир Оленченко.

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