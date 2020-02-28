Кишинёв, , 16:43 — REGNUM Мораторий на выдачу молдавского гражданства в обмен на инвестиции продлён до 1 сентября 2020 г., сообщили 28 февраля в пресс-службе парламента Молдавии.

Решение принято в соответствии со статьёй 17 молдавского закона о гражданстве. До вышеуказанного времени молдавские власти не будут принимать заявок на получение гражданства Молдавии от иностранцев, осуществляющих инвестиции в области стратегического развития страны.

Напомним, проект предоставления молдавского гражданства в обмен на инвестиции в стране стартовал в 2017 г. Чтобы стать гражданином Молдавии, иностранцу нужно было внести в фонд национального развития страны €100 тысяч.

Другим вариантом были инвестиции в размере €250 тысяч. Инвестиции, на которые распространяется проект с предоставлением гражданства, должны были быть сделаны в какую-то из стратегических отраслей Молдавии в течение пяти лет.

Проект был предложен правительством Павла Филипа (действовало с 20 января 2016 г. по 9 июня 2019 г.), а в июне прошлого года на него ввели мораторий. Восемь дней назад срок моратория завершился.

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