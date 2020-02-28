Кишинёв, , 16:28 — REGNUM «Развод» между Молдавией и Приднестровьем снова начал маячить на горизонте процесса урегулирования конфликта на фоне резко усугубившихся отношений между Кишиневом и Тирасполем при власти Игоря Додона. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Антон Швец, отметивший, что в 2020 году молдавское правительство сделало целый ряд шагов, отвративших политическую элиту Тирасполя и усугубивших раскол между берегами Днестра.

«Негативный тренд усугублялся на протяжении всего 2019 года, в том числе в период деятельности правительства Майи Санду. Однако именно после захвата всей полноты власти Игорем Додоном во взаимодействии с Демократической партией и назначения кабинета министров Иона Кику враждебность между Кишинёвом и Тирасполем достигла своего апогея. Не исключено, что нынешняя ситуация приведёт к такому переохлаждению, которое чем-то будет напоминать ситуацию 2006−2011 годов, когда переговоры в формате «5+2» сначала были заморожены, а потом велись в неформальном ключе. Тогда же между сторонами действовали различные взаимные ограничения и меры давления», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что спустя 10 лет благодаря успехам «тактики малых шагов» процесс урегулирования уже стал казаться не таким безнадёжным, но нынешние авантюры Кишинева могут откинуть ситуацию назад. «Именно поэтому сегодня многие наблюдатели разочарованы подходами Игоря Додона, ведущими к разрушению того, что создавалось годами посредством значительных международных инвестиций. Из-за них взаимное отторжение достигло беспрецедентного уровня», — добавил Швец.

Он констатирует, что нынешняя тактика Молдавии в переговорном процессе не оправдывает себя. «Приднестровье и патронирующая его Россия раздражены. Рабочие группы по мерам доверия на данном этапе фактически бесполезны, а Тирасполь в ответ ужесточает подходы. Теперь переговоры проходят не ради решения насущных вопросов, а для озвучивания взаимных обвинений. Пять встреч на уровне Игоря Додона и Вадима Красносельского лишь укоренили взаимные обиды и недоверие и теперь используются исключительно для напоминания о неисполненных обязательствах. Пропасть между сторонами углубляется, и из Тирасполя уже звучат угрозы пересмотра ранее достигнутых договорённостей, например по школам с преподаванием на государственном языке. Тем более что в Приднестровье считают себя обманутыми по соглашениям в области автотранспорта и телекоммуникаций», — отмечает эксперт.

Удары Кишинёва по различным уязвимым точкам Тирасполя, по его словам, свидетельствуют о желании молдавских властей принудить левобережье к существенным политическим уступкам, которые могли бы пригодиться с учетом предстоящих выборов. «Но эта тактика не работает — дивидендов пока нет, но есть определённое разочарование международных посредников наметившимся регрессом в переговорах. Кроме того, неудовлетворённость Тирасполя диалогом и договорённостями с Кишинёвом лишь активизирует намерения по его отмежеванию от остальной Молдовы», — добавил эксперт.

«В 2013—2014 годах тираспольское руководство активно продвигало, в том числе на доступных международных площадках, идею «цивилизованного развода». Позднее, в рамках парадигмы интенсивных переговоров, взаимных компромиссов и деятельного международного участия эта концепция отошла на второй план, а международные участники убедились в стабильном и продуктивном характере урегулирования с конечной целью реинтеграции страны. Но в условиях разрастания напряжённости и противостояния чувствуется определённая растерянность посредников, не способных усадить стороны за стол переговоров. Поэтому «развод» снова начал маячить на горизонте процесса урегулирования. Только вот индикаторы того, что он окажется «цивилизованным», сегодня явно отсутствуют», — подвел итог Антон Швец.

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