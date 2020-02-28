Чебоксары, , 16:28 — REGNUM В Чувашии главными событиями для регионального отделения КПРФ в 2020 году станут выборы и череда юбилейных событий. На пленуме чувашского рескома определили кандидата на выборах главы республики — депутата Госсовета Александра Андреева, у которого «своя команда и финансовые возможности», сообщается на сайте партии.

28 февраля на отчётно-выборной конференция республиканского отделения женского союза «Надежда России» лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов перечислил задачи, которые стоят перед партийными организациями республики в 2020 году.

«Главные из них — успешное участие в выборах главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления, достойная встреча 150-летия со дня рождения В. И. Ленина, 75-летия Великой Победы, 100-летия Чувашской автономии и других знаменательных дат», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее прошёл пленум регионального рескома КПРФ, где были обсуждены предложенные кандидатуры для участия в выборах главы Чувашии. «Наиболее достойным» Шурчанов назвал депутата Госсовета Чувашии Александра Андреева, у которого «есть опыт участия в выборах, своя команда и финансовые возможности». Отмечается, что «никто не высказался против», других претендентов также никто «не предложил» — в результате безальтернативного голосования «в стремлении побороться за пост главы Чувашии» был поддержан Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября 2020 года. В настоящее время обязанности главы региона исполняет Олег Николаев, которого президент Владимир Путин назначил на этот пост 29 января 2020 года — сразу после отставки Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». 15 февраля Олег Николаев, возглавлявший чувашское отделение «Справедливой России», сложил полномочия руководителя. До назначения врио главы Чувашии Олег Николаев возглавлял комитет Госдумы.

Напомним, Николаев уже участвовал в выборах главы Чувашии, опередив политического мастодонта Валентина Шурчанова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на выборах главы республики Михаил Игнатьев («Единая Россия») набрал 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева проголосовало 14,73%, за Валентина Шурчанова — 12,76%. Депутат Госдумы, «варяг» Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.