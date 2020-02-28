Бишкек, , 16:23 — REGNUM Сложная обстановка в Сирии не позволяет проводить какие-либо мероприятия по возвращению на родину киргизстанцев и их детей, находящихся в зонах террористической активности и боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Киргизии.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что госорганы Киргизии пытаются решить возникшую проблему, взаимодействуя со странами-партнерами республики и международными организациями.

Также киргизстанские государственные органы продолжают сбор и анализ данных по гражданам Киргизии и ситуации в тюрьмах и лагерях в Сирии, на территории которых, в последнее время, отмечается активизация военных действий с участием различных террористических группировок.

ИА REGNUM напоминает, что на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях против правительственных сил около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.

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