, 16:17 — REGNUM В составе террористических группировок, действующих на территории Сирии, присутствуют наёмники из стран бывшего Советского Союза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза», — сказал Песков.

По его словам, Турция не уведомляла Россию о наличии турецких солдат в местах проведения операций со стороны террористов.

Песков подчеркнул, что случаи смерти среди турецких военных зафиксированы лишь вне наблюдательных постов и во время наступательных операций со стороны террористов.