Москва, , 16:16 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время визита в Москву встретился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Они обсудили вопросы региональной безопасности, борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Жээнбеков подчеркнул важность принятия совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам, а также заявил о готовности киргизстанских властей к продолжению активного сотрудничества с Россией в этой и других сферах.

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