Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Представители оппозиции считают, что поддаваться панике в связи с коронавирусом не следует, но задают ряд вопросов правительству Грузии, действия которого считают неадекватными сложившейся ситуации.

Соответствующие заявления на своей странице в соцсети Facebook опубликовал член партии «Европейская Грузия» Зураб Чиаберашвили, который при правлении Михаила Саакашвили некоторое время занимал пост главы минздрава.

Подтверждая свое уважение руководителям Национального центра по контролю заболеваний, Чиаберашвили отмечает, что перечень мероприятий, которые в таких случаях должно осуществлять правительство, выходит за рамки компетенции этого центра и его руководства.

«Молчит министерство образования, а ведь в 27% школ нет умывальников, а там, где умывальники есть, нет мыла. Молчат муниципалитеты. А ведь в их подчинении находятся детские сады. Кто-нибудь проводил тренинги с воспитателями, педагогами? Мы ничего не знаем о мобилизации системы здравоохранения. Если пересекающие границу люди относятся к группе риска, то как же таможенники и пограничники, остальной персонал?» — с этими и остальными вопросами обращается оппозиционер к правительству и призывает население не поддаваться панике, но задавать властям все больше вопросов на актуальную тему.

Напомним, что сегодня представители Национального центра по контролю заболеваний сообщили о втором случае заражения коронавирусом в Грузии. Факт был лабораторно подтвержден 27 февраля вечером. Инфицированной оказалась женщина в возрасте 31 года, которая вернулась из путешествия по Италии. Первый случай был зафиксирован 26 февраля у гражданина Грузии, возвращавшегося в страну из Ирана через Азербайджан. Состояние обоих пациентов врачи оценивают как стабильное.