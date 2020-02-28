Киев, , 16:15 — REGNUM Украинский институт национальной памяти назвал незаконным решение властей Харькова о возвращении одному из проспектов города имени маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано сегодня, 28 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Институт напоминает, что украинское законодательство прямо запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, которые занимали руководящие должности в Коммунистической партии и высших органах власти СССР.

«Георгий Жуков подпадает под действие этой статьи, поскольку занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955—1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году», — говорится в заявлении.

По мнению ведомства, решение горсовета Харькова провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества.

Институт намерен обратиться по поводу незаконности решения Харьковского горсовета в правоохранительные органы и настаивать на персональной ответственности всех причастных к «нарушению закона».

ИА REGNUM напоминает, что решение о переименовании проспекта было принято в Харькове 26 февраля. При этом мэр города Геннадий Кернес заявил, что в законе о декоммунизации на Украине есть разночтения, которые используются определенными силами для раскачивания ситуации.