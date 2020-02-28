Рига, , 16:13 — REGNUM Национальные вооружённые сила (НВС) Латвии направили гуманитарную помощь на Украину. Об этом пишет портал Sargs.lv.

По данным журналистов, помощь — одежда, обувь, медицинские принадлежности — собрана жителями и предпринимателями Латвии, а также неправительственными организациями Швеции.

Пунктом сбора, диспетчером и организацией доставки занимались военные Латвии. С 2017 года в рамках этих поставок НВС Латвии переправили на Украину 400 тонн гуманитарных грузов.