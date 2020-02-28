Париж, , 16:10 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил об исключительных мерах по борьбе с коронавирусом, передает BFM TV.

Министр заявил, что коронавирус в настоящее время считается «форс-мажорным обстоятельством для компаний, сотрудников и работодателей».

По его словам, компании, работающие на государство, не будут оштрафованы в случае задержки поставок.

Что касается влияния нового типа коронавируса на рост экономики страны, который в настоящее время оценивается в 0,1%, Бруно Ле Мэр заявил, что «цифры могут меняться в зависимости от течения заболевания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что около 2000 учеников не вернулись в школы и в настоящее время остаются дома из-за коронавируса.

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